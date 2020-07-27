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В общежитии КПИ обнаружили вспышку коронавируса - 52 случая

27.07.2020 / 16:17
В общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.

Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности директора государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» Сергея Чумака сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, в одном из общежитий подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

«Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчерашний день в учреждении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР», - уточнил Чумак.

Он отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

«В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших», - подчеркнул Чумак.

В Украине по состоянию на 26 июля подтверждено 64 849 случаев COVID-19, из них 1605 летальных, 35 807 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 920 новых случаев, в том числе в Киеве - 95.

Источник

общежитие, коронавирус, Киев
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