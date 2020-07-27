В общежитии КПИ обнаружили вспышку коронавируса - 52 случая

Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности директора государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» Сергея Чумака сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, в одном из общежитий подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

«Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчерашний день в учреждении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР», - уточнил Чумак.

Он отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

«В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших», - подчеркнул Чумак.

В Украине по состоянию на 26 июля подтверждено 64 849 случаев COVID-19, из них 1605 летальных, 35 807 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 920 новых случаев, в том числе в Киеве - 95.

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