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Минздрав об эпидемии коронавируса в Украине: имеет другой сценарий, чем в Европе

27.07.2020 / 15:14
Эпидемия коронавируса в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе. В Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 25 июля в Ужгороде.

Как пояснила Микичак, в Украине зафиксировано меньше случаев инфицирования среди пенсионеров, но наблюдается инфицирование среди детей и беременных.

"В Украине с начала эпидемии коронавируса подтверждена болезнь у 4,5 тысячи детей, из них госпитализированы около 600 детей. Кроме этого, официально подтверждено более 500 случаев коронавирусной инфекции у беременных, в том числе два летальных", - рассказала она.

В связи с этим в Минздраве просят беременных сразу обращаться к врачу при первых симптомах респираторной болезни. Также беременных призывают свести к минимуму пребывание в местах массового скопления людей.

Источник

коронавирус, Минздрав
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