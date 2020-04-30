Войти | Зарегистрироваться
18:34

четверг,
30 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Либанова о карантине: власть решила просто напугать, вместо того чтобы объяснять

30.04.2020 / 17:58
Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова заявила, что власть решила просто напугать, вместо того чтобы объяснять ситуацию с коронавирусом в Украине.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Как она отметила, когда людей "загоняли" домой, все эпидемиологи и вирусологи говорили о том, что на свежем воздухе как раз меньше распространяется этот вирус.

"А по-человечески нельзя было с людьми поговорить и сказать: это серьезно! Нельзя по десять человек собираться на улице, можете собираться по двое. Но не гонять тех, кто хочет пройтись с мужем, женой или ребенком по парку - кому они мешают?!... Кто не знает, что не у всех есть дачи, что в крупных городах по 5-6 человек живут в двухкомнатных квартирах? И как вишенка на торте - открытые церкви", - заявила она.

По ее словам, власть решила просто напугать, вместо того, чтобы объяснять. Либанова добавила, что постоянный стресс - это фактор, который больше всего угнетает иммунитет, провоцирует проблемы с сердцем и давлением.

"Что, нельзя было рассчитывать на то, что у нас умные люди? Чего вы считаете своих людей быдлом?!", - заявила она.

Напомним, Кабинет министров на следующей неделе в среду примет ряд решений относительно ослабления карантина с 11 мая.

Источник 

коронавирус, карантин, Либанова
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.