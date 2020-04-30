Войти | Зарегистрироваться
18:35

четверг,
30 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Настоятелям храмов УПЦ, нарушивших карантин на Пасху, угрожает 8 лет тюрьмы

30.04.2020 / 18:18
Настоятелям храмов УПЦ, нарушивших карантин на Пасху, угрожает 8 лет тюрьмы
Фото из открытых источников Источник: 5 канал
Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 5 массовых нарушений карантина, в том числе в Почаевской и Святогорской лаврах

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в эфире программы «ИнфоВечир» заявил, что настоятелям храмов, нарушивших карантин на Пасху, угрожает 8 лет тюрьмы.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 5 массовых нарушений карантина, в том числе в Почаевской и Святогорской лаврах, сообщает «5 канал».

По словам Варченко, во время пасхальных торжеств «составлено два десятка административных протоколов» и зафиксировано «пять массовых нарушений, в том числе в Почаевской лавре, Тернопольской области, и Святогорской Донецкой области».

В данный момент, рассказал советник министра МВД, «расследуются производства относительно настоятелей этих монастырей и о ситуации, которая сложилась с привлечением большого количества людей и несоблюдением карантинных правил, в результате чего люди могут быть заражены коронавирусом».

По его словам, «возбуждено уголовное производство по 325 статье УК. В случае, если не будет трагических последствий, они могут понести наказание до трех лет лишения свободы. Если будут тяжелые последствия, то к восьми годам лишения свободы. Тяжелые последствия – это тяжелые заболевания и смерть граждан Украины в результате их незаконной и безответственной позиции».

«То же касается еще трех церквей (УПЦ, - ред.)», – резюмировал советник главы МВД.

Источник: Inpress.ua
карантин, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.