На Кировоградщине священники УПЦ доставили продуктовые наборы для нуждающихся и детей с инвалидностью

В Кировоградской области духовенство Украинской Православной проводит акцию «Помоги ближнему остаться дома» и «Пасхальная корзина» для помощи пожилым людям, семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью и нуждающимся.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Кировоградской епархии, священники закупают и адресно доставляют продукты и необходимые средства гигиены.

«Состоялся третий выезд духовенства епархии к семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью. Заходя в каждый дом, священники приветствовали семьи со светлым Христовым Воскресение и желали крепкого здоровья, радости, мира и Божьего благословения», - отметили в пресс-службе епархии.

Прихожане Свято-Воскресенского храма приготовили пасхальные сладкие наборы для детей и продуктовые наборы.

Как сообщалось ранее, Кировоградская епархия Украинской Православной Церкви передала медикам Кропивницкого более 2,5 тысяч тестов на коронавирус.