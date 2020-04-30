Священник УПЦ провел онлайн-экскурсию по афонскому монастырю

Онлайн-экскурсию по древнему монастырю Дохиар Святой Горы Афон организовал священнослужитель Украинской Православной Церкви, оставшийся на время карантина в обители.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», экскурсию провел клирик киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря, продюсер фильма «Где ты, Адам?» протодиакон Александр Плиска.

Участники веб-экскурсии смогли побывать внутри храмов обители, узнать историю монастыря и его главной святыни - иконы Божией Матери «Скоропослушница», а также увидеть, где именно произошло первое чудо, прославившее этот образ.

Запись доступна для просмотра всеми желающими в Youtube.