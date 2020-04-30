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Священник УПЦ провел онлайн-экскурсию по афонскому монастырю

30.04.2020 / 20:45
Священник УПЦ провел онлайн-экскурсию по афонскому монастырю
Афон Источник: Центр информации УПЦ
Участники веб-экскурсии смогли побывать внутри храмов обители, узнать историю монастыря и его главной святыни - иконы Божией Матери «Скоропослушница», а также увидеть, где именно произошло первое чудо, прославившее этот образ

Онлайн-экскурсию по древнему монастырю Дохиар Святой Горы Афон организовал священнослужитель Украинской Православной Церкви, оставшийся на время карантина в обители.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», экскурсию провел клирик киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря, продюсер фильма «Где ты, Адам?» протодиакон Александр Плиска.

Участники веб-экскурсии смогли побывать внутри храмов обители, узнать историю монастыря и его главной святыни - иконы Божией Матери «Скоропослушница», а также увидеть, где именно произошло первое чудо, прославившее этот образ.

Запись доступна для просмотра всеми желающими в Youtube.  

Источник: Inpress.ua
упц
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