Предстоятель УПЦ призвал верующих соблюдать дисциплину на карантине

На время карантина храмы Украинской Православной Церкви не закрываются, а священники должны обеспечить всем верующим возможность приступить к таинствам исповеди и причастия.

Об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на телеканал «Интер».

«Храмы во время этой эпидемии являются тем местом, где человек радуется, где человек находит для себя утешение. Поэтому храмы не закрываются», - сказал Митрополит Онуфрий.

Он также отметил, что в Церкви выполняют все санитарные нормы и предписания ВОЗ и властей. Кроме того, чтобы уменьшить количество одновременно присутствующих в храме, Митрополит Онуфрий рекомендовал тем, кто желает исповедоваться или причаститься, предварительно договориться со священнослужителем.

По словам Митрополита, не могут сегодня в церкви, как это было раньше, находиться 100 человек одновременно, должны быть ограничения, поэтому лучше предварительно со священником договориться в телефонном режиме.

«И священник назначит время, и люди смогут прийти и спокойно исповедаться, причаститься во исцеление души и тела», - пояснил Предстоятель.

«Пусть Бог помогает нам, чтобы мы были дисциплинированными, потому что именно дисциплина всегда нужна, особенно когда вокруг опасность», - сказал он.

Тех людей, которые чувствуют себя нездоровыми, Митрополит Онуфрий призвал молиться дома, «чтобы своим присутствием в церкви не подвергать риску тех, кто еще здоров».

«Потому что это не будет по любви, - сказал он. - Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Любовь - она всегда спрашивает, что я могу принести в жертву ради своего ближнего?».

Кроме того, человек, который заболел, может позвать к себе священника для исповеди и причастия.

Молиться же можно на том месте, где человек находится - дома, в больнице, отметил Митрополит Онуфрий.

«Встаньте на молитву, возьмите молитвослов, Псалтирь, Евангелие, другую духовную книгу и читайте, молитесь. Или просто читайте «Отче наш», или «Богородицу», или молитву Иисусову - и это будет единение с церковным телом», - призвал верующих Предстоятель УПЦ.