УПЦ рассказала одесситам, как провести карантин

В Украинской Православной Церкви призвали верующих во время карантина чаще причащаться, читать акафист Покрову Божией Матери и молиться святым - покровителям земли Одесской.

Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в связи с пандемией коронавируса призвал «как можно чаще приступать к Святым Тайнам Тела и Крови Христовых - во исцеление души и тела». Литургии во всех храмах епархии будут проходить ежедневно.

Митрополит Агафангел призвал одесситов уделить особое внимание домашней молитве.

«Мы должны помнить, что молитва – самая реальная и действенная сила. Поэтому она должна быть постоянной спутницей каждого из вас. Особое внимание прошу вас уделить домашней молитве в семейном кругу. Еженедельно, по пятницам, как и ранее в 07.00, не отступая от вековой традиции, каждый верующий одессит должен прочитывать акафист Покрову Божией Матери в домашней молитве по соглашению. Священнослужители Одессы, в это же время будут молиться, каждый в своем храме, перед «Касперовской» иконой Царицы Небесной, а возможность ежедневно поклониться чудотворному образу Матери Божией в Свято-Успенском кафедральном соборе остается неизменной. Также очень важно обращаться с акафистными пениями и молебными канонами - к помощи Небесных Бесплотных Сил, святых угодников Божиих и небесных покровителей земли Одесской.

На протяжении всей противоэпидемиологической кампании храмы Одесской епархии будут оставаться открытыми и доступ к святыням будет осуществляться беспрепятственно при соблюдении рекомендованных врачами санитарных норм», - подчеркнул архиерей.

Владыка Агафангел напомнил верующим о необходимости строго следовать рекомендациям медиков.

«Прошу каждого из вас при появлении первых признаков простудных заболеваний у себя или ближних, во избежание заражения окружающих, воздерживаться от посещения богослужений, следуя рекомендациям министерства здравоохранения Украины. Помните, что для молитвы нет препятствий и расстояний. Святоотеческое предание учит нас, что без должного врачевания души невозможно телесное здоровье. Мы не должны пренебрегать им по слову премудрого, сказавшего: «Дай место врачу, ибо и его создал Господь» (Сирах. 38:1)», - сказал он.

Одесский митрополит попросил «все духовенство и верующих принять, по возможности, активное участие в сборе помощи для приобретения соответствующего медицинского оборудования, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и поддержки медицинского персонала Одессы и Одесской области. Примером доброты, любви и взаимоподдержки друг другу мы должны засвидетельствовать единство народа Божия перед страшными испытаниями нынешнего времени. Прошу вас не поддаваться панике, потому что камнем и основанием нашего бытия является Христос, даровавший нам жизнь, без воли Которого волос с головы человеческой не упадет (Лк. 21:18)».