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На Винниччине православные почтили Браилово-Ченстоховскую икону Богородицы

19.03.2020 / 16:43
На Винниччине православные почтили Браилово-Ченстоховскую икону Богородицы
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением была прочитана особая молитва о лишении народа Божия от эпидемии

В Винницкой области в Свято-Троицком Браиловском женском монастыре православные почтили Браилово-Ченстоховскую икону Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, сегодня в обители митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совершил Божественную литургию. Ему сослужил митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит.

За богослужением была прочитана особая молитва о лишении народа Божия от эпидемии.

После проповеди архиерей поздравил игуменью монастыря матушку Антонию с 24-летием со дня монашеского пострига.

Ранее митрополит Варсонофий благословил духовенству епархии воздержаться от посещения богослужения в Браиловском монастыре 19 марта.

Источник: Inpress.ua
икона, УПЦ
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