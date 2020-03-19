На Винниччине православные почтили Браилово-Ченстоховскую икону Богородицы

В Винницкой области в Свято-Троицком Браиловском женском монастыре православные почтили Браилово-Ченстоховскую икону Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, сегодня в обители митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совершил Божественную литургию. Ему сослужил митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит.

За богослужением была прочитана особая молитва о лишении народа Божия от эпидемии.

После проповеди архиерей поздравил игуменью монастыря матушку Антонию с 24-летием со дня монашеского пострига.

Ранее митрополит Варсонофий благословил духовенству епархии воздержаться от посещения богослужения в Браиловском монастыре 19 марта.