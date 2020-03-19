В Украину планируют вернуться около 38 тысяч граждан — МИД

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"По состоянию на 15:00 сегодня в зарубежные дипломатические учреждения Украины с просьбой о возвращении обратились более 21 тысячи граждан. Эта цифра меняется ежеминутно. Кто-то уже вернулся в Украину, а кто-то только что сообщил о своей потребности вернуться. А некоторые, вероятно, еще не сообщили. В целом количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляет около 38 тысяч", - говорится в сообщении 18 марта..

В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы Украины обеспечили оформление возвращения в Украину более чем 27 600 человек.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" организует специальные рейсы, чтобы забрать украинцев, которые не смогли вернуться на родину из-за закрытия границ между странами в связи с коронавирусом.

Кабинет министров 14 марта принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00.00 16 марта 2020 года и введен по 3 апреля 2020 года. А с 17 марта по 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 18 марта зафиксировано 198 155 случаев заражения коронавирусом, из них 81 960 человек выздоровели, 7 954 умерли.

На территории Украины зафиксированы 14 случаев коронавируса Covid-19 в трех областях и г. Киев, из них два – летальных.

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