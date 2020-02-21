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МИД: украинцы с Diamond Princess еще не проходили тест на выздоровление

21.02.2020 / 12:17
Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован коронавирус Covid-19, сейчас находятся в японских больницах. Тесты, подтверждающие их выздоровление, еще не сделаны.

Об этом свидетельствует комментарий "Украинской правде" директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева

Прямая речь: "По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированные с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио.

Украинцы будут выписаны после того, как результаты двух анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны".

Напомним: глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил в кулуарах Верховной Рады, что "по статистике, среди 15% выздоровевших есть двое украинцев". СМИ сделали вывод, что речь идет о гражданах Украины с судна Diamond Princess.

5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.

На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них двое – граждане Украины.

Источник

украинцы, коронавирус, МИД, Diamond Princess
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