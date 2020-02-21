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В МВД рассказали, из каких регионов украинцы, євакуированные из Уханя

21.02.2020 / 11:46
Из китайского города Ухань в четверг, 20 февраля, эвакуировали украинцев, проживающих в разных регионах Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко во время брифинга.

Прямая речь: "С каких регионов ... У нас есть Мариуполь, кстати, оттуда самый молодой эвакуированный - в 2012 года рождения. Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, город Киев, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области".

Напомним: из Китая прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев.

Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлилсяв аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Из-за информации, что эвакуированных людей повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.

По последним данным, вирусом Covid 2019 в мире заразились 75 751 человек (из них более 74,5 тысячи – в Китае), умерли от его последствий 2 130 человек, выздоровели от него 16 822 человека.

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коронавирус, Китай, Ухань
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