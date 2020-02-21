Выздоровели оба украинца, заболевших новым китайским коронавирусом на лайнере "Diamond Princess"

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", - сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, 20 февраля, в Киеве.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Общее число заболевших на круизном лайнере составило 454 человека.

На борту судна находится 2 666 туристов и 1 045 членов экипажа. Из общего числа находящихся на судне - 25 граждан Украины, из которых у двух был подтвержден вирус 2019-nCoV.

Источник