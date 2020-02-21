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Выздоровели оба украинца, заболевших новым китайским коронавирусом на лайнере "Diamond Princess"

21.02.2020 / 11:15
Два гражданина Украины - члены экипажа круизного лайнера "Diamond Princess", ранее инфицированные новым китайским коронавирусом, уже выздоровели.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", - сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, 20 февраля, в Киеве.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Общее число заболевших на круизном лайнере составило 454 человека.

На борту судна находится 2 666 туристов и 1 045 членов экипажа. Из общего числа находящихся на судне - 25 граждан Украины, из которых у двух был подтвержден вирус 2019-nCoV.

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выздоровление, коронавирус, Diamond Princess
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