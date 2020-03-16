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Коронавирус победили почти 74 тысячи человек в мире

16.03.2020 / 16:15
По состоянию на утро 15 марта в мире переболело Covid-19 и выздоровело 73 968 человек, инфицированы 156 400 человек, а погибли - 5 833.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число заболевших сконцентрировано в Китае (80 995 чел.), Италии (21 157) и Иране (12 729), также более 8 тысяч случаев зафиксированы в Южной Корее, более 6 тыс. - в Испании, более чем по 4 тысячи - в Германии и Франции. В США зарегистрировали 2 952 случая Covid-19, в Швейцарии, Великобритании и Норвегии — более 1 тыс.

Более 60 тысяч из 73 968 выздоровевших приходится на материковый Китай. Почти 3 тысячи человек вылечились в Иране, 1 966 — в Италии и 517 в Испании.

Наибольшее количество смертей также приходится на Китай — более 3 тысяч. В Италии от коронавируса погибли 1 441 человек, в Иране 611, в Испании 196, а также 91 во Франции и 72 в Южной Корее.

Напомним, 11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию Covid-19.

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гибель, выздоровление, коронавирус
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