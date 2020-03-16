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В Британии намерены отправить на карантин на месяцы всех граждан, старше 70 лет

16.03.2020 / 16:47
В связи с пандемией коронавируса правительство Британии планирует отправить на карантин всех граждан, старше 70 лет, на месяцы.

Об этом сообщает ВВС.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подчеркнул, что официальное решение властей об этом будет объявлено в ближайшие недели.

Отмечается, что каждый британец старше 70 лет должен будет оставаться дома в течение длительного периода времени, чтобы защититься от коронавируса. Речь идет об "очень долгом промежутке времени". Министр подчеркнул, что власти понимают, что "просят от людей многого".

Подчеркивается, что число погибших от коронавирусной инфекции в Британии выросло до 21 в субботу, 14 марта. На данный момент все умершие - люди в возрасте старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.

План правительства предусматривает, что британцам старше 70 лет нельзя будет выходить из дома и принимать посетителей, а еду и медикаменты им будут доставлять до двери.

"(Решение об изоляции пожилых, - ред.) будет объявлено в ближайшие недели. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы хотим объявить об этом, когда решим - основываясь на научных данных, - что время пришло", - заявил Хэнкок.

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коронавирус, карантин, Британия
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