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Эстония закрывает границу для иностранцев

16.03.2020 / 17:24
Правительство Эстонии, для предотвращения распространения нового коронавируса, запретит въезд в страну иностранных граждан.

Об этом свидетельствует заявление правительства страны, сообщает Reuters

С 17 марта въезд в страну разрешено эстонцам, людям, которые живут в Эстонии, и иностранцам, члены семьи которых проживают в Эстонии.

Уехать из страны разрешено всем.

Правительство заявило, что планирует двухнедельный изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением транспорта для внешней торговли.

В правительстве отметили, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.

Справка: По последним данным в Эстонии зарегистрировано 115 случаев заражения коронавирусом.

Источник

граница, коронавирус, Эстония
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