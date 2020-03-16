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США приостанавливают въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса

16.03.2020 / 17:59
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение на время запретить въезд на территорию страны из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса.

"К сожалению, у них там есть некоторые проблемы", - сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя это решение.

Запрет вступит в силу 16 марта и не будет распространяться на возвращающихся на родину граждан США.

Ранее аналогичный запрет США ввели в отношении более 20 стран Шенгенской зоны.

Источник

США, коронавирус, Великобритания
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