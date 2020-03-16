США приостанавливают въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса

"К сожалению, у них там есть некоторые проблемы", - сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя это решение.

Запрет вступит в силу 16 марта и не будет распространяться на возвращающихся на родину граждан США.

Ранее аналогичный запрет США ввели в отношении более 20 стран Шенгенской зоны.

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