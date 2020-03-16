Евросоюз на месяц закрывает внешние границы

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам телефонной конференции с лидерами стран "Большой семерки" по поводу противодействия пандемии коронавируса Covid-19, которая состоявшейся в понедельник, 16 марта.

«Мы решили временно ограничить необязательные поездки в Европейский Союз. Будут исключения, например для граждан ЕС, которые возвращаются в ЕС, для медицинских работников и тому подобное. Эти временные ограничения вводятся на период в 30 дней с целью сдерживания распространения вируса», - сказала президент Еврокомиссии.

По последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано уже 174 786 случаев коронавируса, число умерших составляет 6705 человек, выздоровели 77657 человек.

В Украине лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Из них четыре - в Черновицкой и один в Житомирской области.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

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