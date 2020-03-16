Путин подписал закон о поправках к Конституции

Об этом сообщает Интерфакс

Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был принят Госдумой 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

14 марта Совет Федерации установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ - все они одобрили поправки.

Теперь закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.

Напомним: 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.

Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков.

Сам Путин, выступая перед голосованием, заявил, что будто бы не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий президента РФ, но заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.

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