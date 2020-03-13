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В Италии в течение суток от коронавируса умерло рекордное количество человек

13.03.2020 / 17:18
В Италии в течение суток от коронавируса умерли 196 человек - это рекордная цифра с начала вспышки заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Общее количество умерших от вируса в Италии по состоянию на вечер 11 марта составляет 827.

Также в течение суток количество заражений в стране выросло более чем на 2 тысячи случаев и составляет 10590.

Глава агентства гражданской защиты Италии Анджело Боррелли объяснил столь значительный рост тем, что данные предыдущих дней из Ломбардии были неполными.

"Как мы говорили, данные Ломбардии были неполными, но на самом деле нынешний рост - в рамках тренда последних дней", - сказал он.

По словам чиновника, во время предыдущего отчета не были учтены данные о болезни 600 пациентов.

Источник 

Италия, короновирус
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