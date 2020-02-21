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Строительный инспектор КГГА Евдокименко продвинулся по службе и рейдерит законные стройплощадки

21.02.2020 / 11:14
На одном из строительств, чиновник отказался предоставить документы, и начал грубить, портить частное имущество и провоцировать конфликт

Скандальный чиновник КГГА Андрей Евдокименко, которого обвиняли в рейдерстве законных строительных площадок и вымогательстве взяток у бизнеса, получил повышение. Об этом говорится в материале From.ua.

Ранее Евдокименко руководил отделом контроля строительства, а теперь занимает должность инспектора строительного надзора. Его повысила и.о. директора Департамента по вопросам архитектурно-строительного контроля Оксана Попович, с которой Евдокименко свя-зывают личные отношения.

Напомним, Евдокименко «прославился» на столичном строительном рынке в 2017 году, когда вместе с коллегой в невменяемом состоянии вторгся с «проверкой» на частную территорию по адресу Вознесен-ский спуск, 23А. Проверяющие пытались доказать собственнику по-мещения, что на самом деле это Вознесенский спуск 23В. Когда им указали на ошибку, те повели себя неадекватно: угрожали «высокими связями» и дебоширили. По словам директора предприятия, прове-ряющие были в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения и пришли с «рейдом» в нерабочее время. Успокаивать буйных чиновников пришлось прибывшей на место следственно-оперативной группе.

В 2019 году в компании титушек Евдокименко ворвался на одну из стройплощадок в центре Киева. Чиновник отказался предоставить ка-кие-либо документы, вместо этого начал грубить, портить частное имущество и провоцировать конфликт. Несмотря на наличие у за-стройщика всей необходимой разрешительной документации, Евдо-кименко заявил, что действует на основании некоего «предписания от начальства».

«Будучи умелым авантюристом, чиновник развернул бурную деятель-ность по вымогательству денег от застройщиков. Схема до боли про-стая. Используя служебное положение, Евдокименко систематически вымогает деньги у застройщиков. Под раздачу попадают все. Даже если у компании все в порядке с документами, нужно платить. В про-тивном случае чиновник грозит приостановить строительство и ото-звать разрешительные документы», — пишет From.ua.

При этом, согласно декларации, Евдокименко — бомж. Ни у него, ни у членов его семьи нет недвижимого имущества и транспортных средств ни в собственности, ни в аренде.Например, в 2016 году един-ственным его доходом была зарплата по месту работы — порядка 16 тысяч гривен в месяц. За счет столь скромной суммы, как гласит дек-ларация, Евдокименко содержит супругу-домохозяйку и малолетнего ребенка. При этом на банковских счетах у него лежат 16 тысяч долла-ров, происхождение которых остается неизвестным.

строительство, рейдерство, Андрей Евдокименко
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