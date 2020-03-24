Войти | Зарегистрироваться
16:59

вторник,
24 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Большинство украинцев уже вернулись на родину, еще 20 тыс. ожидают такой возможности

24.03.2020 / 16:15
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа.

Еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы, на самом деле, абсолютно большинство граждан уже успешно вывезли, или помогли им выехать. Самые креативные принимались для этого решения: договаривались с авиалиниями иностранных компаний, что они будут довозить до своих хабов, а туда будет прилетать наш украинский самолет забирать, и паром организовывали. То есть очень много разных моделей", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник, 23 марта.

Министр проинформировал, что еще около 20 тыс. граждан ожидают возможности вернуться на родину, однако, по его словам, "это те, кто официально изъявили желание вернуться". "Но наша практика показывает, что когда доходит непосредственно к возвращению, то это цифра уменьшается, потому что кто-то передумал, кто-то вообще даже не собирался, а так на всякий случай зарегистрировался. Потому я прошу все цифры воспринимать в реальном контексте и в динамике ", - отметил глава ведомства.

По его словам, на данный момент наиболее сложная ситуация с возращением украинцев, находящихся в самых отдаленных точках: в Латинской Америке и Тихоокеанском регионе. Кулеба пояснил, что причинами этого являются логистическая отдаленность местонахождения украинцев, высокие цены на билеты, то, что туроператоры "не совсем добросовестно выполняют свои обязательства с возвращением", а также поведение отдельных украинских граждан, которые "просят, чтобы их бесплатно оттуда вывезли".

Источник

возвращение, украинцы, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.