Митрополит УПЦ призвал верующих во время карантина помогать врачам и фармацевтам добираться на работу

В Украинской Православной Церкви призвали верующих во время карантина помогать врачам и фармацевтам добираться на работу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«В связи с введением в Украине карантина городская транспортная система, к сожалению, не справляется с доставкой людей на работу и назад. Особенно важным сегодня является пребывание медперсонала на рабочем месте – в больницах и аптеках», - отметил митрополит.

Владыка Лука призвал верующих помогать медработникам безвозмездно.

«Я обращаюсь к клирикам и прихожанам нашей епархии, у которых есть личный транспорт, вместимостью не более 10 человек. Прошу вас послужить ближним как Самому Господу - безвозмездно помочь врачам и фармацевтам, живущим рядом с вами, добраться к месту работы, а также, при возможности, отвезти их назад домой. Это будет благое дело и исполнение апостольского призыва: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией (1Петр 4:10)», - подчеркнул архиерей.