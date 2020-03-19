Войти | Зарегистрироваться
16:17

четверг,
19 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ призвал верующих во время карантина помогать врачам и фармацевтам добираться на работу

19.03.2020 / 15:57
Митрополит УПЦ призвал верующих во время карантина помогать врачам и фармацевтам добираться на работу
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Лука призвал верующих помогать медработникам безвозмездно

В Украинской Православной Церкви призвали верующих во время карантина помогать врачам и фармацевтам добираться на работу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«В связи с введением в Украине карантина городская транспортная система, к сожалению, не справляется с доставкой людей на работу и назад. Особенно важным сегодня является пребывание медперсонала на рабочем месте – в больницах и аптеках», - отметил митрополит.

Владыка Лука призвал верующих помогать медработникам безвозмездно.

«Я обращаюсь к клирикам и прихожанам нашей епархии, у которых есть личный транспорт, вместимостью не более 10 человек. Прошу вас послужить ближним как Самому Господу - безвозмездно помочь врачам и фармацевтам, живущим рядом с вами, добраться к месту работы, а также, при возможности, отвезти их назад домой. Это будет благое дело и исполнение апостольского призыва: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией (1Петр 4:10)», - подчеркнул архиерей.

Источник: Inpress.ua
коронавирус, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.