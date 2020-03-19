Зеленский уволил главу ОГА, который не упредил протесты против эвакуированных из Китая

Об этом свидетельствует указ президента от 18 марта 2020 года

Дословно: "Освободить Сопеля Игоря Михайловича от должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Напомним, 45-летний предприниматель Игорь Сопель баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля по 166 избирательному округу от партии "Слуга народа", но уступил самовыдвиженцу Николаю Люшняку.

Владимир Зеленский назначил его главой Тернопольщины 31 октября 2019 года, а 1 ноября уже и представил области.

С 17 февраля 2020 года в поселке городского типа Микулинцы Тернопольской области люди три дня протестовали против возможного размещения в местном санатории "Медоборы" людей, эвакуированных из карантинного Китая. В частности, они обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, а также провели молебен, а то "не дай бог оно (болезнь) дальше распространится".

Эвакуированных из Уханя в результате отвезли в Новые Санжары в Полтавской области, где местные жители также встретили их жесткими протестами.

22 февраля Зеленский принял заявление Игоря Сопля об отставке "в связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуацию из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности".

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