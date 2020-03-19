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Святогорская лавра оказывает помощь более 1 тыс переселенцам

19.03.2020 / 15:15
Святогорская лавра оказывает помощь более 1 тыс переселенцам
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Святогорская лавра помогает нуждающимся индивидуально - продуктами и средствами первой необходимости

Свято-Успенская Святогорская лавра в настоящее время оказывает помощь более 1 тыс переселенцам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители, монастырь на постоянной основе передает продукты питания переселенцам, которые размещены в санатории «Святые Горы», на базе отдыха «Троянда», а также сиротам в детский дом в Лимане и пациентам психиатрической больницы в Краматорске. В Лиманский детский дом 11 марта было доставлено 700 кг, а в Святогорский госпиталь для ветеранов - 0,5 тонн продуктов питания.

В психиатрическую больницу Краматорска, в которой проходят лечение около 600 пациентов, 11 марта Лавра отправила 2 тонны продуктов. Также Святогорская лавра поставляет одежду, которую передают в монастырь в качестве гуманитарной помощи.

Вместе с тем Святогорская лавра помогает нуждающимся индивидуально - продуктами и средствами первой необходимости.

В Лавру доставляют благотворительную помощь из других епархий УПЦ. За последнюю декаду февраля в Святогорскую лавру доставили гуманитарную помощь из Конотопско-Глуховской и Черновицко-Буковинской епархий Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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