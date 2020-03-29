Войти | Зарегистрироваться
17:12

воскресенье,
29 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Православная Церковь усилит молитвы на время пандемии коронавируса

29.03.2020 / 16:06
Церковь призывает к усиленной молитве во время пандемии

Православная Церковь усилит молитвы на время пандемии коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Православной молодежи Крыма в фейсбук, к этому призывает верующих Патриарх Кирилл.

Всем епархия Русской Православной Церкви предложено усилить прошения и молитвы об избавлении от коронавирусной инфекции, об этом говорится в циркулярном письме Управделами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия.

В письме епархиальным архиереям отмечается, что «в нынешнее непростое время, когда по всему миру распространяется коронавирусная инфекция, Патриарх Кирилл призывает всех архиереев, клириков, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви к усиленной молитве».

В связи с этим предложено во всех епархиях «ввести в употребление прилагаемые особые прошения на сугубой ектении, а также молитву «во время вредоносного поветрия чтомую», ранее утвержденные Предстоятелем Русской Православной Церкви для употребления в Первопрестольном граде».

Прошения и молитвы следует произносить в следующем порядке:
– прошения на сугубой ектении, а также – по сугубой ектении – молитву возносить при совершении Божественной литургии и Литургии Преждеосвященных Даров;
– молитву также возносить в будние дни Великого поста по отпусте утреннего и вечернего богослужения (за исключением Литургии Преждеосвященных Даров).
Кроме того, рекомендовано «на приходах, где возможно, напечатать молитву «во время вредоносного поветрия чтомую» в достаточном количестве экземпляров для раздачи прихожанам и предложить им дополнять этой молитвой свое домашнее правило».

Источник: Inpress.ua
церковь, карантин, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 марта
28 марта
27 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.