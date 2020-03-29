Православных призвали на карантине сидеть «в пустыне своего дома»

Православная Церковь призывает верующих на время воздержаться от посещения храмов, при этом священники продолжат совершать Литургию так же, как и прежде.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт журнала «Фома».

«Я 51 год проповедую с кафедры, призывая людей приходить в храмы — это главное дело моей жизни, а сегодня призываю вас побыть в пустыни своего дома, следуя подвигу преподобной Марии Египетской, — сказал он, обращаясь к верующим.

Патриарх Кирилл также призвал всех строго исполнять предписания санитарных служб и оставаться на карантине дома.

По словам Патриарха это «время концентрации мысли и сосредоточения, организации своей жизни» и неправильно будет употребить его на развлечения, связанные с нарушением карантина.

По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели. За последние сутки было зафиксировано 109 новых случаев заражения коронавирусом.