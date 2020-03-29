Войти | Зарегистрироваться
18:41

воскресенье,
29 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Православных призвали на карантине сидеть «в пустыне своего дома»

29.03.2020 / 17:32
Церковь призывает православных следовать подвигу Марии Египетской

Православная Церковь призывает верующих на время воздержаться от посещения храмов, при этом священники продолжат совершать Литургию так же, как и прежде.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт журнала «Фома».

«Я 51 год проповедую с кафедры, призывая людей приходить в храмы — это главное дело моей жизни, а сегодня призываю вас побыть в пустыни своего дома, следуя подвигу преподобной Марии Египетской, — сказал он, обращаясь к верующим.
Патриарх Кирилл также призвал всех строго исполнять предписания санитарных служб и оставаться на карантине дома.

По словам Патриарха это «время концентрации мысли и сосредоточения, организации своей жизни» и неправильно будет употребить его на развлечения, связанные с нарушением карантина.

По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели. За последние сутки было зафиксировано 109 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: Inpress.ua
церковь, карантин, патриарх Кирилл
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 марта
28 марта
27 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.