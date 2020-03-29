В Киеве сестры милосердия раздают маски и средства дезинфекции

На столичной Троещине сестры Марфо-Мариинской обители раздали киевлянам защитные маски и средства дезинфекции.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу обители в Фейсбук, 28 марта сестры провели акцию в защиту от коронавируса, в рамках которой раздали киевлянам одноразовые маски, средства дезинфекции рук, брошюры с рекомендациями по профилактике, нательные крестики, Евангелия, молитвенники и духовную литературу.

«Для укрепления веры и учитывая всю серьезность и сложность эпидемиологической обстановки, прежде всего, мы приготовили для раздачи одноразовые маски и средства дезинфекции рук. И, конечно, памятки с молитвой об избавлении от пагубной эпидемии, которые с радостью принимали прохожие», - сказано в сообщении.

За период карантина сестры милосердия уже раздали более двух тысяч защитных масок, а также продуктовые наборы для нуждающихся.

Как сообщалось, в Одессе 24 марта на «Привозе» сестры милосердия Марфо-Мариинской обители раздали одесситам средства индивидуальной защиты – дезинфицирующие растворы и маски.