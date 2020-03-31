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Незаконный экспорт масок: силовики раскрыли сговор, в трех областях провели обыски

31.03.2020 / 09:08
На Харьковщине предприниматели продали иностранцу более 300 тысяч медицинских масок по цене чуть больше 1 гривни за штуку, при этом рыночная цена этой партии - почти 61 миллион гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

«Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины узнали о возможной незаконной реализации медицинских масок и респираторов украинского производства. В феврале-марте крайне востребованнгые средства защиты вывозили из Украины в Испанию и Китай. Подозреваемыми в махинациях с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах оказались работники двух харьковских предприятий. По заниженной цене они реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тысяч средств защиты дыхания», - говорится в сообщении.

Суд санкционировал проведение обысков, которые прошли на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях. На складских и в производственных помещениях, офисах и фактических местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB накопители, образцы масок респираторных, денежные средства в сумме 243 тысячи долларов США и 14500 евро.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Источник

коронавирус, маски, карантин
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