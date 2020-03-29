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В Нидерландах маски продают даже в магазинах мобильной связи

30.03.2020 / 09:24
В Нидерландах в продаже снова появились медицинские маски - не только в аптеках, но и в магазинах.

В частности, в районе Схевенинген, что в Гааге, медицинские маски можно приобрести также в магазине мобильной связи. Одноразовые медицинские маски стоят там 1 евро, а за 15 евро можно купить многоразовую маску с фильтрами.

Источник

коронавирус, маски, Нидерланды
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