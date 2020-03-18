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В столичный транспорт не будут пускать без масок и больше 10 человек – КГГА

18.03.2020 / 11:46
С 18 марта в наземный транспорт столицы пускают только людей в масках и не более 10 человек одновременно.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник

Прямая речь: "Напоминаю также, что принято решение о перевозке не более 10 человек в городском электрическом и автомобильном транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция. С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажир, не имеющий маски, не будет допускаться к перевозке".

По словам Поворозника, КП "Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме, увеличивать количество автобусов или троллейбусов не будут.

Он также добавил, что на время карантина запретят работу продуктовых ярмарок и рынков в Киеве.

Напомним: сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.

По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека.

С 12 марта и до 3 апреля в Киеве объявили карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

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транспорт, коронавирус, маски, Киев
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