Северодонецкая епархия УПЦ собирает средства для тяжелобольных детей и из малообеспеченных семей

Во всех храмах и монастырях Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви проходит благотворительная акция «Блажени милостивии...».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, собранные средства для тяжелобольных детей и из малообеспеченных семей.

«Традиционно акция стартует с началом Великого поста. Наряду с покаянием, духовными подвигами, это еще и время для добрых дел. И верующие Северодонецкой епархии с каждым годом все больше и больше проявляют свое небезразличие к бедам онкобольных, тяжелобольных детей и малообеспеченных семей. […] В итоге получается сумма, которой хватает, чтобы помочь с покупкой необходимого оборудования для детских медицинских учреждений или же адресной финансовой помощи», - сообщили в епархии.