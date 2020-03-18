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Северодонецкая епархия УПЦ собирает средства для тяжелобольных детей и из малообеспеченных семей

18.03.2020 / 11:54
Северодонецкая епархия УПЦ собирает средства для тяжелобольных детей и из малообеспеченных семей
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Традиционно акция стартует с началом Великого поста

Во всех храмах и монастырях Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви проходит благотворительная акция «Блажени милостивии...».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, собранные средства для тяжелобольных детей и из малообеспеченных семей.

«Традиционно акция стартует с началом Великого поста. Наряду с покаянием, духовными подвигами, это еще и время для добрых дел. И верующие Северодонецкой епархии с каждым годом все больше и больше проявляют свое небезразличие к бедам онкобольных, тяжелобольных детей и малообеспеченных семей. […] В итоге получается сумма, которой хватает, чтобы помочь с покупкой необходимого оборудования для детских медицинских учреждений или же адресной финансовой помощи», - сообщили в епархии.

Источник: Inpress.ua
дети, УПЦ
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