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В Минздраве допускают продление карантина

18.03.2020 / 12:17
Решение о возможном продлении карантина будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации в странах Европы и на территории Украины.

Об этом замминистра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Виктор Ляшко заявил на брифинге 17 марта

Прямая речь: "Будет продолжаться карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины.

О возможности продления карантина мы как Минздрав будем выходить с позицией к Кабинету министров ближе к дате завершения действующего срока карантина".

Стоит отметить, что нынешний брифинг членов правительства по ситуации с коронавирусом COVID-19 в связи с карантином проходил без участия журналистов. Вопрос они присылали онлайн.

Источник 

карантин, Минздрав, короновирус
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