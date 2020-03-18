В Минздраве допускают продление карантина

Об этом замминистра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Виктор Ляшко заявил на брифинге 17 марта

Прямая речь: "Будет продолжаться карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины.

О возможности продления карантина мы как Минздрав будем выходить с позицией к Кабинету министров ближе к дате завершения действующего срока карантина".

Стоит отметить, что нынешний брифинг членов правительства по ситуации с коронавирусом COVID-19 в связи с карантином проходил без участия журналистов. Вопрос они присылали онлайн.

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