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Наместник Святогорской лавры заявил, что нужно не от бактерий охраняться, а от грехов

18.03.2020 / 12:18
Наместник Святогорской лавры заявил, что нужно не от бактерий охраняться, а от грехов
Митрополит Арсений Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей призвал верующих соблюдать меры безопасности, обращаться вовремя к врачам, но не забывать, что духовные болезни исцелить гораздо труднее телесных

Помимо соблюдения санитарно-гигиенических норм нужно стараться избегать причины всех болезней и скорбей – греха.

Как сообщат Центр информации УПЦ, об этом сказал Наместник Свято-Успенской Святогорской лавры, митрополит Арсений (Яковенко) в проповеди, видеозапись которой разместили на канале лавры в YouTube.

«Сейчас, братия и сестры, очень многие говорят, заразившись от средств массовой информации, о некоей эпидемии. От которой говорят нам беречься. Это правильно они все говорят <…>. Но нам, как верующим, надо мыслить выше и глубже <…>. Не от каких-то бактерий мы должны охраняться, но еще и от грехов, которые являются следствиями болезней, скорбей и бедствий в мире», – отметил владыка Арсений.

Архиерей призвал верующих соблюдать меры безопасности, обращаться вовремя к врачам, но не забывать, что духовные болезни исцелить гораздо труднее телесных.

«Мы должны, братия и сестры, как никогда спрашивая свою совесть, свою душу, погружая ум свой в слушание слова Евангелия, <…> живою верой облекаться во Христа, Который волен и телесные, и духовные болезни исцелять», – подчеркнул митрополит Арсений.

Иерарх рассказал о необходимости поискать каждому свою вину в тех бедствиях, что творятся в мире, и вспомнить о Божией любви к нам.

«Человек, да ведь ты не сам, ведь ради тебя Бог на землю сошел, ради тебя Господь множество чудес совершил, ради тебя Заповеди для спасения твоего дал. Ради тебя распялся и в Гроб был положен, и муки терпел, и страдания, всеми оставлен был Еси. Для того, чтобы нас не оставить. Чтобы мы никогда не были одиноки, чтобы мы никогда не считали себя, что мы никому не нужны и нет у нас никаких помощников. Да у нас есть такой Помощник, которого ни у кого нету», – сказал митрополит Арсений.

«Господь от нас не отворачивается. Не дай, Боже, нам отвернуться от Него своим непониманием той великой Жертвы, которую сотворил Бог ради того, чтобы мы с вами спаслись», – заключил митрополит Арсений.

Источник: Inpress.ua
коронавирус, УПЦ
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