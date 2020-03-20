Минздрав разработал 4 сценария борьбы с коронавирусом

Ведомство готовится по примеру Италии оказывать помощь в больницах 20% инфицированных, а остальных лечить амбулаторно.

Об єтом заявил 19 марта заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве

Прямая речь: "Мы начали готовить систему здравоохранения, как только увидели всплески заболевания в Китайской народной республике, – это был конец января – начало февраля. Был разработан национальный план противодействия и предотвращения распространения короновирусной болезни...

У нас была статистика – и мы знали, как будем реагировать на первые случаи коронавирусной болезни на территории Украины. Было определено по две госпитальных базы в каждой области, по две бригады экстренной медицинской помощи, которые были укомплектованы соответствующим оборудованием.

Были разработаны, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, 4 сценария реагирования. Первый – когда у нас будет один завезенный случай, потом – когда у нас будет распространение внутри страны, и – когда у нас будет вспышка.

Сейчас мы переходим на новый этап планирования и перепрофилирования наших учреждений здравоохранения. Буквально на днях мы представим вам интерактивную карту, как увеличивается количество коек и как перепрофилируются больницы.

Мы оставляем по эти две госпитальные базы, которые есть, – они будут принимать больных, в первую очередь с коронавирусной болезнью, которые будут нуждаться (в этого).

В то же время, мы разработали сейчас четко алгоритм, основанный на сценарии развития вспышки в Италии. Мы видим, что 80% людей в Италии переболеет легкими формами.

Поэтому по нашим стандартам оказания помощи, которые полностью адаптированы к рекомендациям ВОЗ и учитывают лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно, в домашней самоизоляции.

Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали, – и эта карта будет у диспетчеров экстренной медицинской помощи, чтобы всем было понятно, куда какой случай нужно доставить...

Эти сценарии предусмотрены под определенное количество заболевших одновременно.

Второй сценарий – это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения терапевтического профиля, которые также будут принимать больных с тяжелыми формами коронавирусной болезни, чтобы обеспечить им интенсивную терапию...

Третий сценарий – в случае введения в стране чрезвычайного положения, когда можно будет привлекать частные учреждения здравоохранения. Это, опять же, расширит масштаб оказания медицинской помощи тем, кто в ней нуждается".

Ляшко также сообщил, что сейчас власти ведут ряд переговоров с другими странами на тему поставок реанимационного оборудования и индивидуальной защиты.

Напомним: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19, эпицентром которого был китайский город Ухань.

По состоянию на 18 марта в Украине зарегистрировано уже 16 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные. Заразился и народный депутат Сергей Шахов, у его жены также обнаружили коронавирус.

В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает.

В некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация.

Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать на карте, созданной Директоратом по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента.

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