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В Украине зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях – ЦОЗ

19.03.2020 / 18:12
По состоянию на 22.00 среды, 18 марта, в Украине лабораторно подтверждено 2 новых случая заболевания, сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2)", – сообщается на странице ЦОЗ в соцсети Facebook.

Итого, по данным ЦОЗ, в Украине получено за 18 марта пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за среду методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.

Источник

коронавирус, ЦОЗ
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