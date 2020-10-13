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В ЦОЗ рассказали, кто может повторно заболеть COVID-19

13.10.2020 / 16:21
Случаи повторного заражения коронавирусом встречаются среди людей с сопутствующими заболеваниями. Это приводит к снижению уровня сопротивляемости организма к вирусу.

Об этом заявил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков в эфире "Украина 24".

По его словам, в Украине сейчас зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом.

"Повторное инфицирование - это единичные случаи. Каждый из таких случаев требует детального анализа, так как нужно подтвердить, что это именно повторный случай", - отметил Мацьков.

Напомним, Минздрав планирует отслеживать повторные заболевания коронавирусом в Украине.

Президент Владимир Зеленский дал ряд поручения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Источник

коронавирус, ЦОЗ
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