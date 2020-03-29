За минувшие сутки было зафиксировано 109 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Появились первые случаи и в Кировоградской области, первых четыре, поэтому по факту нет ни одной области, где бы ни было зарегистрированы случаи коронавирусного заболевания", - сообщил на брифинге в воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранение Виктор Ляшко.

Он сообщил, что случай, который в прошлом отчете подавался как зарегистрированный в Николаевской области, но после верификации данных это был перенесен в Киев.

"Поэтому в Николаевской области пока можем говорит об отсутствии случаев", - сказал он.

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