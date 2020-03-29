Войти | Зарегистрироваться
11:31

понедельник,
30 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди 31-40 лет – Минздрав

30.03.2020 / 10:45
По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Об этом сообщает Минздрав

Согласно обнародованной Минздравом статистике по возрастным группам, 22,4% больных – люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Вторая по численности категория, возраста от 51 до 60 лет, составляет 21,3% всех больных.

20,4% составляют больные в возрасте от 41 до 50 лет.

При этом 12,5% – это больные в возрасте от 21 до 30 лет, 11,9% – от 61 до 70 лет.

Дети до 10 лет и подростки от 11 до 20 составляют соответственно 5,4% и 4,5% больных.

Наименьший процент больных – в возрасте от 81 до 90 лет (0,2%), а также от 71 до 80 (1,4%).

Напомним: по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.

Источник

коронавирус, карантин, Минздрав
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 марта
29 марта
28 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.