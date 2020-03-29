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До 50% больных украинцев одновременно: Зеленский спрогнозировал 3 сценария

30.03.2020 / 09:43
Президент Владимир Зеленский прогнозирует три возможных сценария распространения эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении в воскресенье, 29 марта

Прямая речь: "Сегодня фактически есть три сценария развития событий. Первый - от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм.

Второй сценарий - 25% больных. Третий - более 50% одновременно больных коронавирусом.

Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных".

 Зеленский отметил, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки" подождут, потому что все это - ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью.

Прямая речь: "Коронавирус обязательно пройдет и впереди у нас будет много работы. Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов людей. Я сейчас никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки".

Источник

коронавирус, карантин, Зеленский
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