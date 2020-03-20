Генсек НАТО подтвердил поддержку евроатлантического курса Украины

В котором подтверждается сохранение политики открытых дверей и поддержка евроатлантических устремлений Украины.

Полный текст Ежегодного доклада генерального секретаря НАТО за 2019 год обнародован на сайте Альянса.

«В 2019 году союзники подтвердили обязательства по поддержке возможного членства в НАТО для Грузии и Украины в соответствии с решением Бухарестского саммита от 2008 года и последующих саммитов. Политика открытых дверей НАТО укрепляет Альянс и приносит безопасность миллионам европейцев», - говорится в документе.

В нем отмечается, что политика открытых дверей НАТО является одним из основополагающих принципов Вашингтонского договора и одним из крупнейших успехов Альянса.

«Двери НАТО открыты для европейских демократий, которые разделяют ценности Альянса, хотят и способны взять на себя ответственность и обязательства, связанные с членством, соответствуют принципам Североатлантического договора и включение которых (в Альянс) может способствовать безопасности евроатлантического пространства. НАТО уважает право каждой страны выбрать собственный путь обеспечения своей безопасности, поэтому каждая такая страна имеет право выбора, присоединяться или не присоединяться к договорам и союзам», - говорится в Ежегодном докладе генерального секретаря НАТО.

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