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Одесская епархия УПЦ предложила иногородним медикам жилье в монастырях на время карантина

20.03.2020 / 10:05
Одесская епархия УПЦ предложила иногородним медикам жилье в монастырях на время карантина
Одесская епархия Источник: Центр информации УПЦ
В распоряжении медперсонала предоставляются двух- и четырехместные номера со всеми удобствами

В Одессе Украинская Православная Церковь в связи с карантином предложила иногороднему медперсоналу больниц условия для проживания на территории четырех монастырей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, из-за отмены межгородского сообщения общественного транспорта возникли трудности с перевозкой нескольких тысяч медицинских работников, которые проживают за пределами Одессы.

«Из-за этого возникли проблемы с работой ряда медучреждений, что особенно недопустимо в период нынешней пандемии. Никогда не игнорируя разумные меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья своих чад, святая Церковь продолжает Свое служение и в этих чрезвычайных условиях», - подчеркнули в Одесской епархии УПЦ.

Медицинские работники могут остановиться в Свято-Успенском, Свято-Пантелеимоновском, Свято-Иверском мужских монастырях и в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре во время карантина.

В распоряжении медперсонала предоставляются двух- и четырехместные номера со всеми удобствами.

Также Одесская епархия УПЦ призвала верующих во время карантина помогать медперсоналу добираться на работу.

«Мы обращаемся к тем людям, кто готов оказать помощь в перевозке медицинского персонала на своем личном автотранспорте. Все мы должны не только исполнять предписания государственной власти, но и проявлять дела милосердия, сострадания, любви», - сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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