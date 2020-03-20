На Винниччине верующие УПЦ будут ежедневно молиться по соглашению о защите от пандемии

В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви с 19 марта верующие ежедневно будут молиться о защите от пандемии коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, молитва будет совершаться в 21.30.

Текст молитвы «по соглашению» опубликован на сайте епархии.

Ранее Центр информации УПЦ сообщала, что 18 марта Священный Синод Украинской Православной Церкви утвердил особую молитву во время пандемии.