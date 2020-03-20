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На Винниччине верующие УПЦ будут ежедневно молиться по соглашению о защите от пандемии

20.03.2020 / 10:19
На Винниччине верующие УПЦ будут ежедневно молиться по соглашению о защите от пандемии
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Молитва будет совершаться в 21.30

В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви с 19 марта верующие ежедневно будут молиться о защите от пандемии коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, молитва будет совершаться в 21.30.

Текст молитвы «по соглашению» опубликован на сайте епархии.

Ранее Центр информации УПЦ сообщала, что 18 марта Священный Синод Украинской Православной Церкви утвердил особую молитву во время пандемии.

Источник: Inpress.ua
молитва, Винница, УПЦ
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