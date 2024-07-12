Напередодні Олімпіади Макрон закликав своїх опонентів до політичного перемир’я

Заяву глави держави передає Le Monde.

«На тлі спроб сформувати новий уряд після парламентських виборів у нашій країні Олімпіада, яка розпочнеться у п’ятницю, може стати моментом політичного перемир’я. Саме Ігри будуть у центрі життя країни, а весь світ буде у Франції завдяки їм, – зазначив Макрон під час візиту до коммуни Сен-Дені на околиці Парижа», - сказав Макрон.

На запитання журналістів, чи може бути призначено прем’єр-міністра Франції замість Габріеля Атталя, який минулого тижня пішов у відставку, до відкриття Олімпіади, президент відповів негативно.

«Хіба що відбудеться колосальне прискорення переговорів щодо цього», – резюмував він.