Боррель попросив Пекін припинити підтримувати агресивну війну рф проти України

Про це йшлося під час зустрічі двох високопоставлених дипломатів, яка відбулася в п'ятницю у В'єнтьяні (Лаос) на полях Регіонального форуму ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations, Асоціація держав Південно-Східної Азії), повідомляє пресслужба Борреля.

"Вони обговорили відносини ЄС і Китаю. Верховний представник (ВП) заявив, що ЄС і Китаю необхідно визнати свої відповідні побоювання. Це, насамперед, підтримка Китаєм агресивної війни росії проти України, яка негативно впливає на відносини ЄС і Китаю. ВП пояснив, чому ЄС вважає війну росії проти України екзистенційною загрозою для Європи. Він висловив свою стурбованість тим, що експорт Китаєм великої кількості товарів і предметів подвійного призначення є підтримкою росії в нарощуванні її військової техніки", - ідеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Боррель попросив КНР використовувати свій вплив на рф, щоб сприяти припиненню війни. "Він попросив Китай підтримати мирний процес в Україні та висловив думку, що спільна заява з Бразилією від травня 2024 року не йде в цьому напрямі", - деталізується в пресрелізі.

Сторони також обговорили іншу проблему ЄС у відносинах ЄС із Китаєм - вплив економічної політики та субсидій на виробництво, які спричиняють спотворення на ринку ЄС. "Китай також повинен усунути корінні причини наших незбалансованих торговельних відносин шляхом відновлення балансу своєї економіки", - сказано в повідомленні.

Крім того, Боррель підтвердив Вану Ї, що позиція ЄС щодо Тайваню не змінилася. "ЄС проводить політику "одного Китаю", визнаючи уряд Китайської Народної Республіки єдиним законним урядом Китаю. Ми прагнемо тісної співпраці з Тайванем у широкому спектрі галузей без дипломатичного визнання", - наголошується в пресрелізі.

Торкаючись проблематики Близького Сходу, Боррель поцікавився результатами зустрічі кількох палестинських фракцій, що відбулася в Пекіні минулого тижня. "Верховний представник вважає, що поділ між палестинськими фракціями завдав шкоди палестинському народові, і підтримав зусилля з подолання цих розділень. ВП наголосив, що ЄС єдиний у своїй підтримці рішення про дві держави", - зазначили у пресслужбі Борреля.