Експерт: Якщо Гарріс переможе на виборах, це стане величезним розчаруванням для кремля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

На думку аналітиків, а також чинних і колишніх російських чиновників, відмова президента США Джо Байдена від участі у виборах на користь віце-президента Камали Гарріс перевернула передвиборчі перегони. Кремль та його прихильники вважали, що кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп міг перемогти, якби Байден залишався у перегонах. Це створило б "вікно можливостей" для врегулювання війни в Україні на умовах росії.

"Якщо Камала Гарріс переможе на виборах, це стане величезним розчаруванням для кремля", - заявила Тетяна Станова, засновник російської політичної консалтингової компанії R.Politik, яка зараз базується у Франції.

Вона додала, що у разі її приходу "всі вікна зачиняться наглухо".

У свою чергу, метушня президентства Трампа, його захоплення авторитарними правителями на кшталт російського диктатора володимира путіна, а також нападки на ЄС та НАТО стали для росії подарунком. Тим часом дикі хвастощі Трампа про те, що він може закінчити війну в Україні за один день, передбачало, що він може змусити Київ здати свою територію.

Як пише видання, що хоч Байден і направив Україні безпрецедентну військову та фінансову допомогу, проте зовнішньополітичні діячі рф розглядають його як передбачуваного гравця. Гравця, який не ризикне піти на ескалацію прямих військових дій з росією і який розуміє та поважає, що рф має великий ядерний арсенал.

Гарріс значною мірою невідома росіянам і розглядається з тривогою.

У виданні також додали, що звільнення Байдена з виборів було не першим, а вже другим неприємним сюрпризом для росії в західній політиці. Мова йде про поразку на виборах до французького парламенту вкрай правої партії "Національне об'єднання", яку москва підтримувала як політичного союзника.