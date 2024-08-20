Гарріс: США і надалі надаватимуть допомогу Україні у протистоянні агресії рф

"У День Незалежності України ми приєднуємося до святкування спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії", - написала вона в соцмережі X.