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Гарріс: США і надалі надаватимуть допомогу Україні у протистоянні агресії рф

25.08.2024 / 10:10
У День Незалежності України, 24 серпня, віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс запевнила, що США і надалі надаватимуть допомогу Україні у протистоянні агресії рф.

"У День Незалежності України ми приєднуємося до святкування спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії", - написала вона в соцмережі X.

США, Гарріс
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