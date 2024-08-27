У США прокоментували обмін ракетними ударами між Ізраїлем і Хезболлою

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки в Білому домі Шон Саветт, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ескалація конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою" викликала побоювання з приводу ширшого регіонального конфлікту, до якого можуть бути залучені як Сполучені Штати, так і Іран.

Президент Джо Байден уважно стежить за розвитком подій, додав представник президентської адміністрації.

"За його вказівкою американські високопосадовці постійно спілкуються зі своїми ізраїльськими колегами. Ми продовжуватимемо підтримувати право Ізраїлю на самооборону і працюватимемо над стабільністю в регіоні", – зазначив Саветт.

Близько 100 ізраїльських літаків завдали ударів по більш ніж 40 пускових установках "Хезболли" на півдні Лівану, тоді як "Хезболла" заявила, що запустила безпілотники і понад 320 ракет "Катюша" в напрямку Ізраїлю і вразила 11 військових цілей.

Як зазначили представники угруповання, цей обстріл завершив "першу фазу" її відповіді на вбивство Ізраїлем минулого місяця їхнього командира Фуада Шукра, але повна відповідь займе "деякий час".