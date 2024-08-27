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У США прокоментували обмін ракетними ударами між Ізраїлем і Хезболлою

26.08.2024 / 14:21
У Білому домі прокоментували обмін ракетними ударами між Ізраїлем і ліванським угрупуванням "Хезболла" вранці у неділю, 25 серпня.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки в Білому домі Шон Саветт, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ескалація конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою" викликала побоювання з приводу ширшого регіонального конфлікту, до якого можуть бути залучені як Сполучені Штати, так і Іран.

Президент Джо Байден уважно стежить за розвитком подій, додав представник президентської адміністрації.

"За його вказівкою американські високопосадовці постійно спілкуються зі своїми ізраїльськими колегами. Ми продовжуватимемо підтримувати право Ізраїлю на самооборону і працюватимемо над стабільністю в регіоні", – зазначив Саветт.

Близько 100 ізраїльських літаків завдали ударів по більш ніж 40 пускових установках "Хезболли" на півдні Лівану, тоді як "Хезболла" заявила, що запустила безпілотники і понад 320 ракет "Катюша" в напрямку Ізраїлю і вразила 11 військових цілей.

Як зазначили представники угруповання, цей обстріл завершив "першу фазу" її відповіді на вбивство Ізраїлем минулого місяця їхнього командира Фуада Шукра, але повна відповідь займе "деякий час".

Байден
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