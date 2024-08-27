Церкви не слід чіпати: Папа Римський Франциск прокоментував заборону російської церкви в Україні

Про це пише Vatican News у неділю, 25 серпня.

Понтифік наголосив, що продовжує з болем спостерігати за подіями в Україні та рф.

"Нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не слід чіпати", - заявив Франциск під час недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані.

Нещодавно ухвалений в Україні закон викликав у нього "побоювання щодо свободи тих, хто молиться".

Він закликав дозволити людям молитися "в тій церкві, яку вони вважають своєю".

Напередодні Володимир Зеленський підписав закон про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із російською православною церквою.