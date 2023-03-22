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Вселенський патріарх Варфоломій: Церква і державне керівництво росії співпрацювали у злочині агресії

23.03.2023 / 11:28
Православна церква росії розділяє відповідальність за війну в Україні.

Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Церква і державне керівництво росії співпрацювали у злочині агресії і розділили відповідальність за скоєні злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей", - заявив він.

При цьому патріарх наголосив, що міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння московському патріархату.

"Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва московського патріархату підривати єдність і богословськи узаконювати злочинну поведінку", - сказав Варфоломій.

Нагадаємо, патріарх кирило вимагає від священнослужителів "мобілізувати" російських парафіян. Вони мають збирати гроші, речі та продукти для окупантів, що воюють в Україні.

церква, Варфоломій
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